Mulher 'tranca' os dentes para conseguir emagrecer e fazer cirurgia; vídeo

Uma mulher, identificada como Aviwe Mazosiwe, resolveu tomar uma atitude extrema e "trancou" seus próprios dentes com uma espécie de aparelho para conseguir emagrecer e passar por uma cirurgia de redução mamária. Alimentando-se apenas por líquidos, a moradora de Port Elizabeth, na África do Sul, documentou toda a jornada na plataforma de vídeos Tik Tok e dividiu a opinião dos internautas.

Segundo informações do portal Extra, Aviwe não conseguia ter disciplina para emagrecer e decidiu colocar o aparelho preso aos dentes, que impedia que sua mandíbula se abrisse, no final de junho. "Tive muitos comentários negativos, mas não consigo me lembrar de todos porque tentei ao máximo não me concentrar neles", disse ela sobre a atitude. Veja o vídeo:

O plano era ficar com a "boca trancada" durante seis semanas, mas Aviwe acabou ficando por sete. Durante esse período, ela se alimentava de sucos, sopas e alimentos pastosos. A medida inusitada e não recomendada por médicos fez a jovem emagrecer um pouco mais de 14 quilos.

Após a remoção do aparelho, Aviwe optou por passar um período fazendo jejum intermitente, beber mais água e comer algo que desejava muito. "Eu comi um hambúrguer jalapeño do meu lugar favorito. Eu tive que esperar alguns dias depois de remover o aparelho. Leva um dia ou dois para você ser capaz de abrir bem a boca ou mastigar confortavelmente, pois o músculo fica ligeiramente rígido por estar em uma posição por sete semanas", comentou ela nas redes sociais, afirmando que uma semana depois colocou o fio de volta. "Eu entendo que seja um pouco extremo, mas realmente me ajudou enquanto eu lutava com a autodisciplina", relatou.

