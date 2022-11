Homem passa por cirurgia para retirar garrafa de dentro do ânus

Um idoso de 79 anos deu entrada em um hospital com uma garrafa de cerveja presa dentro do ânus. O caso aconteceu na cidade de Maracay, na Venezuela. Ele precisou de uma cirurgia de emergência para remover o objeto. Com informações do Metrópoles.

Segundo o jornal Daily Mail, o homem informou que o objeto foi colocado à força através do ânus, por três ladrões que invadiram a sua residência para roubá-la. A vítima afirma que a violência teria sido uma vingança porque os criminosos não acharam nada de valor na casa.

O venezuelano chegou ao hospital com fortes dores e imagens de raio-x mostraram a garrafa alojada dentro do corpo. Ele foi transferido para outro hospital, onde passou por uma cirurgia.

Quando um objeto é inserido através do ânus, há possibilidade de retirá-lo com as mãos pelo orifício. Mas, em boa parte dos casos, a equipe precisa fazer uma cirurgia para remover o objeto.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)