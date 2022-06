Homem realiza cirurgia após introduzir corrente com bolinhas no pênis para o prazer sexual

Um homem precisou fazer uma cirurgia de emergência após introduzir uma corrente de bolinhas na uretra com o objetivo de ter mais prazer durante a masturbação. O caso ocorreu em Taipé, capital de Taiwan. Com o objeto no pênis, o homem relatava estar com uma dor parecida com “choques elétricos”.

Na casa dos 30 anos, o homem procurou ajuda médica por medo de piorar a sua situação na tentativa de retirar a corrente da uretra. No dia 26 de maio, ele consultou os médicos do hospital Shuang-Ho, da Universidade Médica de Taipei. O urologista responsável pelo caso, Gao Weichang, explicou o caso em uma entrevista coletiva:

“O paciente não sabia como remover a corrente em casa. Ele já estava ferido e a corrente, presa. Mas se ele tentasse retirá-la, toda a sua uretra poderia ter sido danificada”, disse o médico.

Ele também afirmou que a corrente teria saído normalmente, mas que a uretra do homem ficou apertada por conta da tensão.

Corrente que foi introduzido pelo homem na uretra (Reprodução/Universidade Médica de Taipei)

A cirurgia foi realizada com sucesso, apesar de ser bastante delicada, devido a necessidade de abertura do pênis para desatar o nó que havia se formado, além da reconstrução da uretra do homem.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)