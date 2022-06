Criança de 2 anos aplica super cola no olho; menina passará por cirurgia

Uma menina de dois anos foi parar no hospital após passar uma super cola no olho. A mãe, de Naiane de Souza, de 34 anos, levou um susto após a criança usar o produto de colar sapato em toda a parte externa da pálpebra direita. O acidente aconteceu em Ceilândia, em Brasília, Distrito Federal (DF). O caso aconteceu no dia 15 de junho.

A mãe da criança iniciou os primeiros socorros lavando a região atingida. Logo depois, entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou a menina para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Naiane disse ao site Metrópole que foi orientada por uma profissional a voltar para casa e lavar os olhos da filha com compressas de água morna e refrigerante Coca-Cola.

Na sexta-feira (16), a criança não teve melhora e foi levada para uma segunda unidade, agora no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Novamente a mãe relatou o descaso. “O profissional que atendeu a gente disse que nada poderia ser feito nada, fez pouco caso”, contou Naiane indignada.

Depois de duas idas ao hospital, a criança foi levada para uma clínica especializada e passará por um procedimento cirúrgico. O oftalmologista pediatra Tiago Ribeiro, que trabalha na clínica Visão Hospital de Olhos, se dispôs a operar Sofia sem nenhum custo.

O profissional afirmou que é comum esse tipo de acidente doméstico pelo fácil acesso e reforçou:“Deve-se lavar abundantemente os olhos da criança com água corrente e, depois, levá-la imediatamente a um centro especializado para uma avaliação oftalmológica, pois, mesmo limpando externamente, pode ficar resíduos na parte interna dos olhos, o que pode resultar em lesões na córnea”, disse o médico.