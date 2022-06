Criança de 2 anos morre ao cair em poço em Trairão, no Pará

Uma criança de 2 anos de idade morreu após cair dentro de um poço em Trairão, município do sudoeste do Pará. O trágico acidente aconteceu neste domingo (19). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. As informações são do site Folha do Progresso.

VEJA MAIS

As informações sobre o ocorrido ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais. Segundo a vizinhança, o poço tinha cerca de 10 metros de profundidade. Após cair, a criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, segundo detalhou a polícia.

O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para a ocorrência. Por sua vez, a Polícia Civil comunicou que o caso foi registrado pela Delegacia de Trairão .

Ainda segundo a PC, diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações sobre o ocorrido.