Avó luta com um urso selvagem usando um regador e salva a neta de cinco anos

Elena Kosach, de 57 anos, usou um regador para salvar a neta de cinco anos, após ver a menina ser atacada por um urso selvagem. A pequena Masha brincava no quintal de casa, na região de Primorsky, leste da Rússia, quando o animal surgiu da floresta e a agarrou. No ato heróico, a idosa também salvou a própria filha, que estava com um bebê recém nascido no outro lado do quintal.

VEJA MAIS

O animal tinha cerca de 1,70m de altura. Ao avistá-lo atacando a neta, Elena o atingiu várias vezes com o regador, forçando-o a soltar a menina, que conseguiu correr para longe, mesmo ferida. Assustando, o urso fugiu em direção à floresta. Agora o animal está sendo caçado por guardas armados para evitar novos ataques a humanos.

Yekaterina Podlozhnyuk, de 32 anos, mãe de Masha, também foi salva com a atitude de Elena. A mulher estava por perto segurando o filho recém-nascido e pôde correr para dentro da casa e se esconder com o bebê, enquanto a mulher lutava com o urso.

Tanto Masha quanto à avó ficaram feridas e foram encaminhadas para um hospital. A menina sofreu ferimentos na cabeça e no pescoço. Já Elena teve um ferimento profundo em um dos braços.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)