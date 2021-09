Mulher abre carro e dá de cara com urso sentado no banco do motorista; veja

O que você faria se abrisse o seu carro e encontrasse um estranho ocupando o seu lugar? E se além de ser um total estranho o invasor fosse um urso? Foi o que aconteceu com uma mulher em local ainda não identificado. O vídeo, compartilhado no Twitter, parece ter sido extraído do circuito de segurança da casa em que ela mora e já foi visto mais de 4,7 milhões de vezes, além de ter recebido mais de 31.500 retuítes. O portal UOL foi um dos reprodutores.

Nas imagens, a mulher aparece descendo as escadas com uma sacola de frutas e seguindo em direção ao carro. Ao abrir a porta - que na realidade havia sido deixada entreaberta - ela se assusta com alguma coisa que está dentro da SUV e tenta fechá-la de novo rapidamente.

Como não consegue, ela sai desesperada e volta correndo, aos gritos, para dentro da casa, deixando as frutas espalhadas pelo chão. Na sequência se percebe que o invasor é um urso pardo, de porte médio, que parece igualmente atônito ao ter sido flagrado em local, digamos, não permitido.

Mas, ao contrário da dona do carro, o animal não demonstra medo. Ele desce e se afasta do carro por alguns instantes, mas, logo volta interessado nos petiscos que ficaram caídos ao chão. Internautas que visualizaram o vídeo aproveitaram para deixar seus comentários sobre a cena, alguns bem humorados: “Ela deu o Lexus ao urso”, brincou um usuário. "E o fato de ela ter tentado prendê-lo no carro DELA", disse outro.