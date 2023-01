Caminhonete fica 'derretida' após ser atingida por raio

O painel de uma caminhonete “derreteu” depois de o veículo ser atingido por um raio e pegar fogo na tarde da última sexta-feira (20). O motorista não se feriu. As informações são da CNN Brasil.

O incidente aconteceu na BR-020, no nordeste de Goiás. Josimar, mecânico e amigo do dono do carro, foi chamado para o local logo que aconteceu o ocorrido. "Meu amigo estava vindo da região de Simolândia e ouviu um barulho muito forte. Ele sentiu que a caminhonete desligou e o painel, buzina, limpador de para-brisa entrou em pane, tudo na parte elétrica da caminhonete", contou.

Logo depois, ele teria ido para o acostamento após perceber que havia sinais de fumaça dentro do carro e saiu do veículo. "O incêndio começou a se propagar dentro da caminhonete através do circuito elétrico da caminhonete. Como foi atingido por um raio e a caminhonete ficou fechada, logo o fogo se distinguiu".

"A caminhonete deu pane total, pelo raio ter uma descarga muito grande comprometeu todo o sistema elétrico da caminhonete, toda a parte do chicote derreteu o painel, o volante, o banco, o teto e parte do forro do lado do motorista", explicou o mecânico.

De acordo com Josimar, o dono da caminhonete saiu sem nenhum ferimento: "apenas um susto mesmo. Ele está bem, graças a Deus".

