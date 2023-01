Durante tempestade, homem é atingido por raio e sobrevive; entenda

Um homem, de 50 anos, foi atingido por um raio e sobreviveu ao fenômeno natural. Edson Mendes de Oliveira chegou a ficar na UTI em estado grave. A descarga elétrica passou pela cabeça do pedreiro, enquanto trabalhava na construção de um muro em Castro, nos Campos Gerais do Paraná, no Paraná. Com informações do G1.

O caso aconteceu no dia 11 de janeiro, mas só agora – em recuperação – que Edson deu entrevista sobre o ocorrido. "Foi um milagre, uma chance de novo para pensar melhor na vida da gente né. [...] Agora vou cuidar dos meus filhos, unir com meus irmãos tudo. A vida é um sopro", comemorou o pedreiro.

(Foto: Reprodução/RPC)

Edson já teve alta e vai para casa. A família quer levar o boné até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no estado de São Paulo em forma de promessas como uma eterna gratidão pela segunda chance.

A mãe dele, Elza do Carmo Prado, contou que quase perdeu a voz por conta do nervosismo quando viu o filho. Agora, a família também quer que o pedreiro tire um tempo para umas férias e para curtir o retorno para casa.