VÍDEO: Câmera flagra momento em que homem é atingido 'em cheio' por raio

Um segurança, de 35 anos, foi atingido por um raio enquanto trabalhava, na Indonésia. Abdul Rosyid estava de plantão e caminhava com um guarda-chuva pela empresa, carregando um rádio comunicador. As informações são do O Povo.

Nas imagens, gravadas por câmeras de segurança, mostra que o rapaz caminhava tranquilamente quando um raio o atingiu de cheio, fazendo um clarão e fogo. Apesar do susto, ele sobreviveu e foi levado ao hospital com queimaduras nas mãos.