VÍDEO: Mulher passeia vestida de noiva em frente a cemitério durante noite e intriga web

Identidade da mulher ainda é um mistério. Registro repercutiu nas redes sociais durante a semana

Gabrielle Borges

Quem nunca ouviu falar sobre a lenda da noiva no cemitério e ficou com medo de encontrá-la? O receio dessa aparição ganhou força nesta semana, no município de Uruaçu, no norte de Goiás, após um vídeo de uma mulher vestida de noiva viralizar nas redes sociais e intrigar internautas. Veja mais detalhes abaixo.

O registro foi realizado em frente ao Cemitério Jardim das Oliveiras. No vídeo, uma mulher vestida de noiva aparece andando em frente ao um cemitério e e intrigou os moradores da região, que especulam quem é a mulher e o que ela estaria fazendo no local usando aquele tipo de traje.

A identidade da mulher que aparece no vídeo ainda é desconhecida. Ela aparece em frente ao portão do cemitério e anda de um lado para o outro, sem rumo. Não é possível identificar o rosto, apenas o cabelo escuro. Ela também parece estar descalça e veste uma roupa semelhante à de uma noiva. Confira o flagrante.

Veja o vídeo abaixo

Na web, internautas dividiram opiniões acerca do episódio da "noiva fantasma”, enquanto outros brincaram com a situação, outros ressaltaram questões de saúde mental da mulher.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

.
