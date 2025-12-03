Homem é preso após engolir joia de diamantes e safira avaliada em mais de R$ 110 mil

Um homem de 32 anos foi preso após engolir um medalhão cravejado de diamantes e safira ao tentar furtá-lo da joalheria Partridge, que fica localizada na cidade de Auckland, na Nova Zelândia. O item que é avaliado em NZ$ 33.585, o equivalente a R$ 111 mil, ainda não tem previsão de quando poderá ser recuperado.

A polícia local foi acionada na tarde desta sexta-feira (28) e prendeu o suspeito em flagrante ainda na loja. Depois de ser detido, o suspeito passou por uma avaliação médica e agora permanece sob custódia, mas deve voltar a comparecer ao tribunal de justiça para mais depoimentos no dia 8 de dezembro.

Joia preciosa

A joia preciosa é nomeada de “Octopussy”, porque foi inspirada no objeto do filme homônimo de James Bond (1983), em que o enredo gira em torno de um roubo de ovos Fabergé. E a marca da loja, que foi fundada na Rússia há mais de dois séculos, é famosa justamente por suas joias feitas com pedras e metais preciosos.

Composição da “Octopussy”:

Formato: ovo Fabergé;

Valor de venda: US$ 19.300 (R$ 102.969);

Contém: 60 diamantes brancos, 15 safiras azuis e um polvo em miniatura de ouro 18 quilates.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)