Polícia Civil prende casal em flagrante por tráfico de drogas em Belém

A prisão ocorreu após a Polícia Civil ter ido cumprir o mandado de prisão por regressão de regime cautelar contra o suspeito pelo crime de roubo e constatar o comércio de entorpecentes

A imagem em destaque mostra o material encontrado na casa dos suspeitos. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Um casal foi detido em flagrante por tráfico de drogas na quarta-feira (3/12) no bairro da Cabanagem, em Belém. A prisão ocorreu após a equipe da Delegacia da Terra Firme ter ido cumprir o mandado de prisão por regressão de regime cautelar contra o suspeito pelo crime de roubo e constatar o comércio de entorpecentes em uma casa.

Aquela foi a segunda tentativa de encontrar o suspeito. "Ao chegarmos ao local, a mulher tentou fugir do imóvel pelo muro do quintal, mas foi capturada pela equipe. No interior da residência foi constatada a existência de uma espécie de laboratório destinado à manipulação de substâncias entorpecentes, contendo baldes e materiais variados”, detalhou o delegado Gustavo Rolim, que estava à frente da equipe.

Foram encontradas 100 petecas de substância aparentando ser "oxi" ou "pasta-base de cocaína", substância que causa dependência química, uma porção de pó de cor esbranquiçada acondicionada em saco transparente, além de dois baldes, um com substância aparentemente utilizada para dissolução do entorpecente e outro, contendo certa quantidade de substância líquida de coloração amarelada. 

O casal foi levado à Delegacia de Polícia da Terra Firme para a comunicação do cumprimento do mandado de prisão e para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Após os procedimentos necessários, eles foram encaminhados ao Sistema Penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça.

polícia

polícia civil

prende casal

flagrante

tráfico de drogas

belém
