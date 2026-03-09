Acidente entre ônibus e motocicleta deixa um morto em Ananindeua

Uma pessoa morreu em um grave acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (9), na travessa Bom Jardim com a rua Osvaldo Cruz, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

O acidente envolveu um ônibus do tipo “Geladão” e uma motocicleta. A vítima seria o condutor da moto, que morreu ainda no local.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias da colisão. Equipes da Polícia Militar estão na área realizando os primeiros procedimentos e aguardam a chegada da Polícia Científica, responsável pela análise da cena e pela remoção do corpo.