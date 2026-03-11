Homem é preso após tentar beijar mulher à força em Terra Santa

Um homem foi preso pela Polícia Civil na última segunda-feira (9/3), no município de Terra Santa, no oeste do Pará. De acordo com a PC, ele tentou beijar uma mulher à força.

As investigações policiais apontaram que o suspeito teria pedido uma carona à vítima até o seu local de trabalho, mas, antes, fez uma nova solicitação para passarem em uma residência que, supostamente, seria de seu irmão. No local, o investigado teria pedido o compartilhamento da internet para realizar uma transação, momento em que se aproximou dela, puxou-a pelo braço e tentou beijá-la à força.

Ainda segundo a PC, a vítima rejeitou a investida criminosa, lançando um balde de combustível vazio contra o rosto do investigado e fugindo do local. Em seguida, a mulher contou o ocorrido ao seu pai, que procurou a unidade policial para denunciar o fato.

O homem foi localizado, preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Terra Santa para a realização dos procedimentos cabíveis. O investigado segue à disposição da Justiça.

Punição

O Código Penal brasileiro estabelece reclusão de um a cinco anos para quem “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”.