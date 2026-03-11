Duas mulheres são presas pela PM após serem pegas com 46 tabletes de drogas em Santarém

Emilly Cristina Duque e Adriana Sousa Simplício Katrine foram presas em flagrante na manhã desta quarta-feira (11/3) suspeitas de tráfico de drogas em Santarém, no oeste do Pará. As duas vieram de Manaus, no Amazonas, e tinham acabado de chegar ao município em uma embarcação. Com elas, a Polícia Militar encontrou 46 tabletes de entorpecentes.

Segundo o portal O Impacto, a PM informou que Emilly foi localizada em um táxi com 20 tabletes de drogas, enquanto a outra suspeita estava em um veículo que faz o serviço de frete com 26. As duas alegaram que não se conheciam.

“De Manaus elas chegaram em Parintins, de Parintins para Juruti, e de Juruti vieram para cá em uma embarcação, que veio exclusivamente para Santarém. Talvez seja uma forma de ludibriar a polícia, mas a gente está atento ao movimento e, com apoio também das nossas equipes de inteligência aqui de Santarém, conseguimos lograr êxito nessa missão”, disse o tenente Jonathas do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) em entrevista ao O Impacto.

As suspeitas e o material apreendido foram apresentados na 16ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O destino da droga seria o município de Altamira, no sudoeste paraense.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno.