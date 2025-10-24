Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Trio é preso por estupro e tentativa de homicídio no interior do Pará

As prisões tiveram o apoio operacional das Delegacias de Terra Alta, Magalhães Barata e São Caetano de Odivelas e aconteceram no decorrer da operação Ponto Crítico 3

O Liberal

Equipes de Delegacias de Marapanim e de Marudá, vinculadas à Superintendência Regional da Zona do Guamá deram cumprimento a três mandados de prisão preventiva contra três homens, sendo dois pelo o crime de estupro de vulnerável e um por tentativa de homicídio qualificado, nesta quinta-feira (23).

Após serem detidos, os três homens foram encaminhados até a unidade policial para a realização dos procedimentos cabíveis, onde permanecem à disposição da Justiça.

As prisões tiveram o apoio operacional das Delegacias de Terra Alta, Magalhães Barata e São Caetano de Odivelas e aconteceram no decorrer da operação Ponto Crítico 3, deflagrada sob coordenação da Diretoria de Polícia do Interior (DPI).​
 

