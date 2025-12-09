Capa Jornal Amazônia
Sargento da PM morre após colisão entre carro e moto em Inhangapi

Segundo a PM, o agente conduzia uma motocicleta na via em direção a Castanhal quando se chocou contra um carro

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o sargento da Polícia Militar que morreu no acidente de trânsito. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Lauro José Assis da Paixão Aleixo, 2º sargento da Polícia Militar, morreu em um acidente de trânsito no começo da noite de segunda-feira (7/12) na PA-136, mais precisamente na Vila Castanhalzinho, em Inhangapi, no nordeste do Pará. Segundo a PM, ele conduzia uma motocicleta na via em direção a Castanhal quando se chocou contra um carro.

Após a colisão, Lauro foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Municipal de Inhangapi. Por conta da magnitude dos ferimentos, ele precisou ser levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal para ser estabilizado e depois transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. No entanto, o agente não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, a Associação dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Pará (APPOMIBOMP) lamentou o ocorrido. “Seu compromisso, disciplina e dedicação ao serviço policial deixam um legado de honra e respeito entre seus companheiros. Neste momento de tristeza, nos solidarizamos com sua família, amigos e irmãos de farda, pedindo a Deus que conceda consolo e força a todos. Que sua memória permaneça viva em cada casa que ele tocou”, diz o texto publicado nos stories sobre o sargento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC disse que o inquérito que apura a morte de Lauro José foi instaurado nesta terça-feira (9). "O caso foi registrado como homicídio culposo decorrente de crime de trânsito na Delegacia de Inhangapi. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido", comunicou a instituição.

 

