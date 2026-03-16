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Polícia

Motociclista morre após ser atingido por caminhonete em Tailândia

O acidente foi registrado na noite de domingo (15)

O Liberal
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Homem morreu após ser atingido por caminhonete em Tailândia. (Foto: Redes Sociais)

Um motociclista morreu ao se envolver em um acidente no município de Tailândia, nordeste paraense. O caso foi registrado na noite de domingo (15), na travessa Irituia, quando a vítima foi atingida por uma caminhonete. Segundo as informações preliminares, o homem que morreu foi identificado somente como “Doca”.

"A Polícia Civil informa que a Delegacia de Tailândia apura as circunstâncias do acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta. O condutor do carro permaneceu no local e prestou socorro à vítima, que morreu ainda no local. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", detalhou.

O acidente ocorreu durante a chuva que caía sobre a cidade, na via de grande fluxo. De acordo com as primeiras informações, o homem morreu no local. Ele ainda foi socorrido por uma equipe médica que chegou de ambulância, mas não resistiu. O impacto foi tão forte que o homem sofreu múltiplas fraturas pelo corpo.

As causas exatas do acidente ainda são desconhecidas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o motociclista caído na pista. Próximo a ele também é possível ver a caminhonete parada na via. A parte frontal direita do automóvel estava amassada e com o vidro quebrado. O condutor do carro teria saído ileso. Mas não há informações se ele prestou esclarecimentos para as autoridades policiais.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Tailândia, que abriu um inquérito para apurar as responsabilidades e entender a dinâmica do acidente. 

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