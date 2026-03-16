Casal é detido após ser flagrado com crack, cocaína e maconha em Marabá

Um homem e uma mulher foram presos após serem flagrados com porções de crack, cocaína e maconha em uma residência de Marabá, no sudeste do Pará. O caso foi registrado no domingo (15), em um imóvel na rua do Cemitério, na Vila São Benedito. A ocorrência foi registrada por volta das 6h, após denúncias indicarem a possível presença de foragidos da Justiça e a prática de tráfico de drogas na residência.

Segundo informações policiais, ao chegarem ao local, militares do 16º Batalhão se identificaram e bateram à porta da casa. Nesse momento, um dos moradores teria arremessado um pacote por uma abertura na lateral do imóvel. Dentro da embalagem, os policiais encontraram 29 pedras de crack e 25 porções de cocaína.

Uma mulher abriu a porta para a equipe policial. O homem que estava com ela no imóvel foi abordado quando deixava um dos quartos da residência. Durante buscas realizadas no quintal, os militares localizaram ainda dez papelotes de maconha e outras 14 porções de cocaína.

De acordo com o registro da ocorrência, já na unidade policial, o homem assumiu ser o responsável pelos entorpecentes apreendidos. No total, foram recolhidos 59,2 gramas de maconha, 10,6 gramas de crack e 76 gramas de cocaína. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares pertencentes ao casal e R$ 70 em dinheiro.

Ainda segundo a Polícia Militar, três crianças, de 13, 10 e 8 anos, que estavam na residência, foram encaminhadas à delegacia para que não permanecessem sozinhas no local.