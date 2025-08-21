Trio armado invade casa e atira em homem durante tentativa de homicídio em Terra Alta

Um homem de 43 anos foi baleado em uma tentativa de homicídio na comunidade de Mocajubinha, em Terra Alta, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (21), no bairro Santa Luzia, quando três homens armados invadiram a casa da vítima e o alvejaram várias vezes.

Segundo as informações policiais, a residência do homem foi invadida por volta de 00h50. A esposa da vítima relatou à Polícia Militar que os suspeitos arrombaram a porta da frente e a de trás da casa. Eles foram em direção ao homem e o balearam várias vezes, depois fugiram pelos fundos do imóvel. Ainda segundo a testemunha, os atiradores estavam com roupas pretas e encapuzados. Não foi possível reconhecê-los.

Após ser baleado, o homem foi encaminhado para a unidade de saúde do município. Após receber os primeiros socorros, a vítima foi transferida em estado grave para um hospital de Castanhal. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima após dar entrada na unidade. A Polícia Militar esteve no local do crime e fez buscas ao redor da casa e em ruas próximas, mas ninguém foi encontrado. Não há informações oficiais sobre qual é a motivação para o crime ou quem podem ser os atiradores. Por motivos de segurança, o nome da vítima não será divulgado na matéria.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.