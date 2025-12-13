Capa Jornal Amazônia
Suspeito de ter matado um homem a facada é preso em Itaituba

Ele foi autuado, em flagrante, pelo crime de homicídio qualificado

O LIBERAL
fonte

Já está preso o suspeito de ter matado Mateus da Conceição Santos (à direita), em Itaituba (Foto: Plantão 24 Horas News)

Já está preso um suspeito de ter cometido um homicídio em Itaituba, no sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Mateus da Conceição Santos. Em nota, e sem divulgar o nome do homem, a Polícia Civil informa que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Delegacia de Homicídios de Itaituba. Ele foi preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. Ainda segundo a PC, a prisão foi convertida em preventiva, e o investigado permanece à disposição da Justiça.

Mateus morreu na madrugada desta quinta-feira (11) após ser esfaqueado na região do abdômen. O crime ocorreu na 10ª Rua com a travessa Raimundo Preto, no bairro Jardim das Araras. Segundo o Giro Portal, a Polícia Militar foi acionada logo após o crime e, ao chegar ao local, apurou que o suspeito seria um homem conhecido como "Parafuso". O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos e levou Matheus ao Hospital Regional do Tapajós (HRT).

Mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 3 horas da madrugada. As circunstâncias do crime são desconhecidas. Ainda segundo aquele portal, o suspeito preso é o homem conhecido como "Parafuso".

