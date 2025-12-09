Capa Jornal Amazônia
Suspeito que morava em suposto ponto de venda de drogas morre após trocar tiros com a PM em Itaituba

Segundo a PM, a casa dele era investigada por suspeita de servir como ponto de comercialização de drogas

A imagem em destaque mostra o suspeito que morreu após confronto com os policiais (à esquerda) e o material apreendido na casa dele (à direita). (Foto: Reprodução | Portal Giro)

Gabriel Jhonatas Messias de Nazaré, de 25 anos, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar no final da tarde de segunda-feira (8/12) no bairro da Paz, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A PM investigava a possibilidade da casa dele servir de ponto comercial para drogas.

Conforme o Portal Giro, a corporação informou que a 1ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME) chegou ao endereço por volta das 18h para averiguar denúncias de tráfico. No local, Gabriel teria apresentado resistência à abordagem.

O suspeito estaria armado e teria efetuado disparos contra os policiais, que reagiram, ainda de acordo com a imprensa da região. Gabriel foi baleado e morreu no local. Um outro homem, que estava com ele no imóvel e não teve o nome revelado, foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Após o confronto, os militares apreenderam drogas, uma arma e dinheiro. Todo o material foi apresentado à Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

polícia

homem morre

confronto

polícia militar

itaituba
