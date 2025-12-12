Capa Jornal Amazônia
Homem que agrediu companheira grávida em cinema é preso após publicar ofensas em redes sociais

A polícia também cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa dele, onde foram encontradas porções de drogas

Estadão Conteúdo

O homem que foi filmado agredindo a companheira grávida de 19 anos em uma sala de cinema em Ubá, no interior de Minas Gerais, foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira, 11. Ele estava sendo procurado desde o domingo, 7, e foi encontrado depois de publicar mensagens ofensivas em suas redes sociais.

Segundo a polícia, ele reagiu às críticas que estava recebendo em relação à sua conduta. Após as publicações, os investigadores conseguiram monitorar o homem, que foi localizado no trabalho. A polícia também cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa dele, onde foram encontradas porções de drogas.

O agressor foi preso preventivamente, ou seja, por tempo indeterminado. A vítima foi ouvida pela delegada responsável da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Fabrícia Nunes Noronha, que solicitou medida protetiva e exame pericial. Ela informou que o homem será indiciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

"Toda mulher deve saber que não está sozinha. A Polícia Civil e as instituições parceiras trabalham de maneira firme e articulada para acolher, proteger e garantir que casos de violência sejam devidamente investigados e punidos", afirmou a delegada.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais com a divulgação de imagens de câmeras de segurança. O vídeo mostra o homem dando socos, diversos puxões de cabelo e até mordendo a vítima. Depois das agressões, ele se levanta e também faz a jovem se levantar da cadeira da sala de cinema. A jovem sofreu ferimentos leves.

A Polícia Militar (PM) atendeu à ocorrência no cinema. A mulher relatou aos policiais que as agressões começaram depois que o celular dela tocou em uma ligação de um número desconhecido. O homem também teria feito ameaças de morte. O caso foi inicialmente registrado como lesão corporal e violência doméstica.

