O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Técnica de enfermagem que errou dosagem para bebê é indiciada pela Polícia

A dosagem do medicamento correspondia a 10 vezes mais que a prescrita pela equipe médica do hospital

Victoria Rodrigues
fonte

Fachada do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou uma técnica de enfermagem que aplicou uma alta dosagem de um medicamento em um bebê em maio de 2025. A aplicação foi 10 vezes maior que a prescrição da equipe médica de um hospital de Porto Alegre (RS). O caso aconteceu quando a vítima havia ido fazer uma cirurgia no sistema gastrointestinal, mas a dosagem mal administrada acabou a deixando em coma.

O medicamento foi aplicado no bebê dois dias após o procedimento no estômago, quando ele havia sido transferido para a enfermaria pediátrica da UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Logo depois de receber a dosagem com administração errada, a vítima teve uma parada cardiorrespiratória e sofreu alguns danos neurológicos.

Investigação sobre o caso

De acordo com informações da Polícia, da documentação hospitalar e do inquérito concluído na última quarta-feira (10), a prescrição realizada pelo médico no hospital estava correta. Porém, a receita supostamente foi lida e interpretada de forma errada pela técnica de enfermagem que compreendeu ser outra dosagem.

Logo após a constatação dos fatos, a mulher foi indiciada pelos policiais por administração culposa de droga e lesão corporal culposa. O episódio foi observado como negligência médica, que no presente caso ocorreu quando a profissional teve omissão no cuidado ao preparar e aplicar a medicação no paciente.

Bebê segue internado

Em uma nota oficial, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre informou que o estado de saúde do bebê permanece grave por conta dos danos neurológicos e, por esse motivo, ele continua internado no hospital. Mas que a vítima continua recebendo o suporte e a assistência integral necessários para a sua sobrevivência.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

