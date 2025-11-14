Capa Jornal Amazônia
Homem oferece Mounjaro de graça após confusão em aeroporto

O Mounjaro é o nome comercial do tirzepatida, um medicamento injetável usado para tratar diabetes tipo 2 e, mais recentemente, para perda de peso

Gabrielle Borges
fonte

O Mounjaro é um medicamento de uso contínuo e necessita prescrição médica. Imagem Ilustrativa (Freepik)

Um homem, de identidade não revelada, ofereceu de graça dezenas de unidades do medicamento Mounjaro, remédio comumente usado para emagrecimento, após sofrer um revés no Aeroporto Internacional de Brasília esta semana. O caso ocorreu porque ele foi impedido de entrar no país com o remédio. Saiba mais abaixo

De acordo com informações da Receita Federal, dadas ao portal Metrópoles, o passageiro em questão não usaria a medicação para consumo próprio e planejava comercializar o produto em território nacional, dada a grande quantidade que levava. O caso foi enquadrado como tentativa de importação ilegal.

Ao chegar ao setor da aduana e ser informado de que as unidades que portava seriam descartadas, o homem começou a oferecer Mounjaro gratuitamente a funcionários do aeroporto e a pessoas ao redor. Os profissionais que atuam na fiscalização relatam que recusaram o produto.

O Mounjaro é o nome comercial do tirzepatida, um medicamento injetável usado para tratar diabetes tipo 2 e, mais recentemente, para perda de peso em alguns países.

Ele funciona de duas maneiras ao mesmo tempo:

  • Imita hormônios naturais (GIP e GLP-1) que ajudam o corpo a controlar a glicose no sangue.
  • Reduz o apetite e retarda o esvaziamento do estômago, o que contribui para a perda de peso.

É um medicamento de uso contínuo e necessita prescrição médica, pois pode causar efeitos colaterais e nem todas as pessoas podem utilizá-lo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

