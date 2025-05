Uso de Ozempic e Mounjaro pode causar queda de cabelo? Entenda a relação

Com o aumento do uso de medicamentos como Ozempic e Mounjaro para fins de emagrecimento, cresce também a preocupação com os efeitos colaterais associados ao uso dessas substâncias. Um dos relatos mais frequentes entre pacientes que utilizam as chamadas "canetas emagrecedoras" é a queda de cabelo. Mas será que existe mesmo uma ligação entre esses remédios e a perda dos fios?

Segundo especialistas, a resposta está no chamado eflúvio telógeno, uma condição capilar caracterizada pela queda acentuada de fios provocada por eventos que causam estresse ao organismo, entre eles, a perda de peso rápida.

Ozempic (semaglutida), da farmacêutica Novo Nordisk, e Mounjaro (tirzepatida), da Eli Lilly, são originalmente indicados para o tratamento do diabetes tipo 2. No entanto, os efeitos comprovados na redução de peso têm levado muitos usuários a recorrerem aos remédios de forma off label para tratar obesidade. No entanto, o uso das substâncias sem acompanhamento médico pode levar a deficiências nutricionais e, consequentemente, à queda de cabelo.

O eflúvio telógeno costuma aparecer dois a três meses após o início da perda de peso acentuada, e tende a durar por mais alguns meses antes de melhorar espontaneamente. Nesses casos, muitos fios de cabelo entram em fase de queda simultaneamente, mas o ciclo capilar tende a se recuperar, com novos fios nascendo conforme o organismo se reequilibra.

A boa notícia é que a queda de cabelo causada por esse tipo de estresse geralmente é temporária e reversível. A suplementação de nutrientes pode ser uma aliada importante para minimizar o problema. Entre os principais componentes indicados estão proteínas (como o whey protein), ferro, zinco, selênio e vitaminas A, C, E, D e do complexo B.

Embora não haja comprovação de que Ozempic ou Mounjaro causem queda de cabelo de forma direta, a perda de peso rápida associada ao uso das "canetas emagrecedoras" pode sim desencadear esse efeito temporário. Por isso, todo processo de emagrecimento deve ser feito com responsabilidade e com acompanhamento médico.