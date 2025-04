Canetas emagrecedoras: especialista explica qual é a principal diferença e cuidados ao consumir

Com a crescente busca por métodos eficazes de perda de peso, as canetas emagrecedoras se destacam como uma alternativa moderna e prática. Mas, como elas funcionam e quais são seus benefícios?

Essas canetas aplicam medicamentos que ajudam no controle do peso. Criadas inicialmente para diabéticos, hoje também são usadas para reduzir o apetite e auxiliar na perda de peso em pessoas com sobrepeso ou obesidade. Elas liberam doses controladas do medicamento no organismo, ajudando a regular o apetite e acelerar o metabolismo.

Além da praticidade no uso diário, oferecem um método eficaz e seguro no tratamento da obesidade, desde que usadas com orientação médica. A seguir, explicamos os principais componentes dessas canetas e como atuam no corpo para favorecer o emagrecimento.

Para ter acesso aos medicamentos é preciso ter prescrição médica, como explica a médica endocrinologista Carolina Figueira. “Após uma avaliação detalhada, o médico pode indicar a medicação mais adequada, levando em consideração o histórico de saúde, presença de comorbidades e metas de tratamento. O Ozempic e Wegovy já estão disponíveis nas farmácias brasileiras. O Mounjaro chegará ao Brasil em Junho deste ano”, explica.

Semaglutida: o que é e para que serve?

A semaglutida é a substância principal das canetas para emagrecer. Faz parte de um grupo de medicamentos que ajudam a controlar a fome, agindo no cérebro para diminuir o apetite e aumentar a sensação de estar satisfeito.

Com isso, a pessoa sente menos vontade de comer e acaba consumindo menos calorias no dia a dia. Esse processo facilita a perda de peso de forma gradual e segura. A ação da caneta emagrecedora está diretamente ligada a esse efeito de controlar a fome.

Diferença entre as canetas para emagrecer

Ozempic tem semaglutida: o hormônio ajuda a controlar o açúcar no sangue e a diminuir o apetite. O Ozempic é aprovado para tratar diabetes tipo 2, e a dose vai até 1 mg por semana.

o hormônio ajuda a controlar o açúcar no sangue e a diminuir o apetite. O Ozempic é aprovado para tratar diabetes tipo 2, e a dose vai até 1 mg por semana. Wegovy também tem semaglutida , mas em doses maiores: ele foi aprovado especialmente para tratar a obesidade, por isso, costuma ajudar mais na perda de peso do que o Ozempic;

, mas em doses maiores: ele foi aprovado especialmente para tratar a obesidade, por isso, costuma ajudar mais na perda de peso do que o Ozempic; Mounjaro é diferente: ele tem outra substância, chamada tirzepatida, que age em dois hormônios ao mesmo tempo (GLP-1 e GIP). Isso aumenta os efeitos de saciedade (sensação de estar cheio) e também ajuda a controlar o açúcar no sangue.

Quais são os benefícios e as contraindicações?

A especialista explica que os benefícios vão além da perda de peso. “Essas medicações ajudam no controle do apetite, na melhora da resistência à insulina, no controle da glicemia, dos triglicerídeos e da pressão arterial. Para muitos pacientes, isso representa um impacto muito positivo na saúde e na qualidade de vida”, destaca Caroline.

Entre as contraindicações, estão: histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular da tireoide, histórico de pancreatite, alergia aos componentes da fórmula e algumas doenças gastrointestinais. Por isso, é essencial fazer uma avaliação médica criteriosa antes de iniciar qualquer tratamento.

Qual é a principal recomendação para quem pretende usar canetas emagrecedoras?

A endocrinologista reforça que o primeiro passo é entender que a caneta não é uma solução mágica. Ela deve ser usada como parte de um plano de tratamento que inclua mudanças no estilo de vida, alimentação equilibrada, prática de atividade física e acompanhamento regular com um médico.

“Usar a medicação sem orientação pode trazer riscos à saúde e frustração com os resultados”, alerta Caroline.

Como saber qual é a caneta ideal para cada pessoa?

Por fim, Caroline explica que a escolha da caneta deve ser feita com base em uma avaliação individual. Cada paciente tem um histórico clínico, objetivos de tratamento e reações diferentes aos medicamentos.

“O médico endocrinologista vai considerar fatores como peso, presença de doenças associadas, preferências do paciente, além da segurança e da eficácia do tratamento. Por isso, o acompanhamento médico é indispensável para garantir resultados consistentes e seguros”, finaliza.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editor web de OLiberal.com)