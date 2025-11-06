Alunos são encontrados com suspeita de intoxicação após tomarem medicamento em escola de SP

Seis adolescentes foram encontrados com suspeita de intoxicação depois de ingerirem um medicamento dentro da Escola Estadual Júlio de Mesquita Filho, no Ipiranga, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 6. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os jovens têm entre 13 e 15 anos e foram localizados por funcionários da instituição de ensino.

Dois adolescentes estavam inconscientes e quatro estavam em estado de sonolência. Eles foram encaminhados para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Ipiranga e no Sacomã. Ainda não há informações sobre o tipo de medicamento que os jovens consumiram ou como eles tiveram acesso ao remédio.

Procuradas, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a Secretaria Municipal de Saúde não retornaram a tentativa de contato do Estadão. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local por volta das 10h22. A Polícia Militar também presta atendimento na unidade de ensino.