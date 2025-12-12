Capa Jornal Amazônia
Eli Lilly divulga resultados positivos de estudo sobre medicamento para perda de peso

Estadão Conteúdo

A farmacêutica americana Eli Lilly anunciou que a retatrutida, seu medicamento em fase experimental, apresentou resultados bem-sucedidos no primeiro estudo de Fase 3, ao proporcionar perda de peso de até 32,3 quilos em média, juntamente com alívio substancial da dor da osteoartrite, segundo comunicado publicado na quinta-feira. De acordo com o texto, o estudo envolvia pacientes com obesidade e osteoartrite no joelho.

O texto ainda menciona que são esperados mais sete ensaios clínicos de Fase 3 com o medicamento, que avaliarão o tratamento experimental de administração semanal para obesidade e diabetes tipo 2 e devem ser concluídos em 2026. "Acreditamos que a retatrutida poderá se tornar uma opção importante para pacientes com necessidades significativas de perda de peso e certas complicações, incluindo osteoartrite no joelho", disse o presidente da Lilly Cardiometabolic Health, Keneth Custer.

