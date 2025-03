Ufra divulga resultado de processo seletivo para indígenas e quilombolas; veja os aprovados

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulgou o resultado do Processo Seletivo de indígenas e quilombolas (PSIQ 2024) nesta quinta-feira (20). No total, são 168 vagas nos cursos de graduação. A relação dos aprovados está disponível no site da Pró-reitoria de Ensino (Proen). A habilitação de matrícula já começa nesta quinta (20) e segue até o dia 26 de março, de forma remota.

Clique aqui e veja o listão da Ufra.

De acordo com o edital, o candidato deverá digitalizar todos os documentos para habilitação de matrícula, preferencialmente, juntar em um arquivo único em formato PDF, de forma que possa ser nitidamente visualizadas todas as informações do mesmo, sendo necessário digitalizar frente e verso dos documentos quando estes apresentarem informações. Mais informações sobre o envio, os classificados devem acessar o edital de Habilitação de Matrícula no site da Pró-reitoria de Ensino.

No PSIQ 2024 são ofertadas 4 vagas adicionais em cada um dos 42 cursos de graduação da Ufra, sendo 2 vagas para indígenas e 2 vagas para quilombolas, totalizando 168 vagas distribuídas nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé Açu. As atividades acadêmicas iniciarão no primeiro semestre letivo de 2025, exceto os cursos de Enfermagem, em Parauapebas, e Letras Língua Portuguesa, em Tomé-Açu, que iniciarão no segundo semestre seguindo o calendário acadêmico da Ufra.

VEJA MAIS

Confira os cursos por campi da Ufra

Belém - Agronomia; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Ciências Biológicas; Computação (Licenciatura); Engenharia Ambiental e Energias Renováveis; Engenharia Cartográfica e de Agrimensura; Engenharia de Pesca; Engenharia Florestal; Letras - Libras; Letras - Língua Portuguesa; Medicina Veterinária; Pedagogia; Sistemas de Informação; e Zootecnia

Capanema - Administração; Agronomia; Ciências Biológicas (Bacharelado); Ciências Biológicas (Licenciatura); Ciências Contábeis; Engenharia Ambiental e Energias Renováveis

Capitão Poço - Agronomia; Biologia (Bacharelado); Computação (Licenciatura); Engenharia Florestal; e Sistemas de Informação

Paragominas - Administração; Agronomia; Ciências Contábeis; Engenharia Florestal; Sistemas de Informação; e Zootecnia

Parauapebas - Administração; Agronomia; Enfermagem; Engenharia Florestal; Engenharia de Produção; e Zootecnia

Tomé-Açu - Administração; Biologia (Licenciatura); Ciências Contábeis; Engenharia Agrícola; e Letras - Língua Portuguesa

Cronograma do PSIQ 2024

20/03 – Resultado definitivo das entrevistas e resultado final do PSIQ 2024

A partir de 20/03 – Habilitação da matrícula