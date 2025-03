Ufra realiza VI Semana do Cérebro com foco nos impactos da Inteligência Artificial na Educação

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) anuncia a realização da VI Semana do Cérebro, evento que faz parte da Semana Nacional do Cérebro (SNC), uma ação global promovida pela Dana Alliance for Brain Initiatives e pela Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento (SBNeC). Com o tema "Neurociências e Educação na Era do Conhecimento: Impactos da IA no Ecossistema Científico Brasileiro", o evento pretende explorar os desafios e as oportunidades trazidas pela Inteligência Artificial no campo das neurociências e da educação, informou a assessoria do evento.

De 17 a 23 de março de 2025, a Ufra será o centro de um importante debate sobre as interações entre as neurociências e as novas tecnologias, com ênfase na Inteligência Artificial (IA). O evento reunirá especialistas, acadêmicos e profissionais de diversas áreas para discutir os impactos da IA na educação e nas ciências, além de apresentar os avanços recentes nas pesquisas sobre o cérebro.

A programação contará com palestras, mesas redondas, workshops e visitas a laboratórios, além da participação de docentes da Ufra e convidados de destaque. As atividades visam promover uma reflexão profunda sobre como a neurociência pode transformar a educação, principalmente com o uso de tecnologias emergentes.

Segundo a organização, a Semana do Cérebro Ufra visa aumentar a conscientização sobre a importância das neurociências e incentivar o engajamento do público acadêmico e geral nas questões científicas, destacando o papel fundamental da ciência brasileira no avanço do conhecimento.

PROGRAME-SE!

📍 Local: Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) – Belém/PA

📅 Data: 17 a 23 de março de 2025

🔗 Inscrições no site: https://neurocienciasufra.wordpress.com/