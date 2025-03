Inteligência artificial ajuda professores de Belém a otimizar tempo e trabalho em sala de aula

O avanço da inteligência artificial (IA) tem provocado mudanças significativas na rotina dos professores. Se bem aplicada, a tecnologia pode otimizar o tempo, reduzir a carga de trabalho e até auxiliar na personalização do ensino. Mas até que ponto a IA pode ser usada sem comprometer o papel do professor? Como garantir um uso ético e responsável dentro da educação?

Especialistas ouvidos pela reportagem de O Liberal afirmam que, embora a IA seja uma ferramenta poderosa, ela não substitui o olhar humano. Para Eduardo Ângelo Marques, professor da Universidade da Amazônia (Unama) e especialista em Pedagogia e Ciência da Educação, o primeiro passo para que os docentes aproveitem as vantagens da tecnologia é entender seu funcionamento.

"A inteligência artificial deve ser compreendida como uma aliada no trabalho do professor. Mas não basta apenas usá-la, é preciso saber extrair o melhor da ferramenta. Não adianta pedir à IA que crie dez questões para uma prova e simplesmente copiá-las. O professor deve analisar se as questões estão dentro do que foi trabalhado em sala de aula", explica Marques.

Já para Mauro Margalho, professor de Ciência da Computação e Engenharia de Software na Unama, o diferencial está no direcionamento dado à IA. "Toda inteligência artificial precisa ser bem instruída para produzir um resultado de qualidade. Esse processo é chamado de 'prompt', que nada mais é do que um comando bem estruturado para que a ferramenta entregue uma resposta útil", afirma.

Margalho cita um exemplo prático:

"Se um professor quiser criar um plano de ensino com a ajuda da IA, ele pode escrever um prompt como: 'Considere que você é um professor com 10 anos de experiência no ensino superior. Você irá ministrar a disciplina Introdução à Informática para uma turma de Medicina. Crie um plano de ensino com aplicações do cotidiano desses profissionais'. Com um comando assim, a IA gera um conteúdo mais alinhado à necessidade do professor”.

Ferramentas também otimizam o ensino

A tecnologia já oferece diversas plataformas para auxiliar professores na rotina de sala de aula. Algumas das mais utilizadas incluem o ChatGPT, que pode ajudar na elaboração de planos de aula e materiais de estudo, o Canva, voltado para a produção de slides e conteúdos visuais, e o Google Lens, que permite transformar imagens e textos físicos em recursos digitais interativos.

Para Eduardo Marques, o desafio está na incorporação desses recursos sem que eles ultrapassem o papel do professor. "A IA pode ajudar na correção de exercícios, redações e textos gramaticais, mas não deve ser usada para substituir a interação humana. O professor continua sendo essencial no processo de aprendizagem”, frisa.

Margalho concorda e destaca que a personalização do ensino pode ser aprimorada com a IA. "Em vez de gastar horas buscando materiais didáticos, o professor pode delegar essa curadoria à IA, desde que faça uma boa especificação do que deseja. Isso libera mais tempo para atividades pedagógicas e melhora o processo de ensino-aprendizagem”, observa.

Uso deve ser “meio e não fim”

Se por um lado a inteligência artificial facilita a vida dos docentes, por outro, impõe desafios éticos. Marques alerta que o uso indiscriminado pode levar à apropriação indevida de conteúdos gerados pela IA. "O professor deve ver a IA como um meio, não como um fim. O erro está em assumir como próprio um conteúdo que foi criado por inteligência artificial sem qualquer revisão”.

A recomendação do pedagogo é que o uso da IA seja limitado a 30% das funções do professor, garantindo que a tecnologia atue como suporte e não como substituta.

Para ambos os docentes, com os avanços da tecnologia, o que se espera para os próximos anos é um professor cada vez mais conectado e preparado para integrar a tecnologia à educação. "O mundo digital já faz parte da rotina dos alunos. Cabe aos professores entenderem as possibilidades e usá-las a favor do ensino", conclui Marques.

Veja 7 ferramentas que podem ajudar no dia a dia dos professores:

📌ChatGPT (iOS, Android)

Entenda: É um chatbot de IA que pode ajudar a gerar respostas para perguntas, criar textos e até mesmo ajudar a planejar aulas.

Como usar: Abra o aplicativo, faça uma pergunta ou peça ajuda para criar um texto. O ChatGPT irá gerar uma resposta ou texto baseado em sua solicitação.

📌Google Lens (iOS, Android)

Entenda: É um aplicativo de IA que pode ajudar a identificar objetos, texto e até mesmo criar planos de aula.

Como usar: Abra o aplicativo, tire uma foto de um objeto ou texto e o Google Lens irá identificar e fornecer informações adicionais.

📌Microsoft Bing Chat (iOS, Android)

Entenda: É um chatbot de IA que pode ajudar a responder perguntas, criar textos e até mesmo ajudar a planejar aulas.

Como usar: Abra o aplicativo, faça uma pergunta ou peça ajuda para criar um texto. O Microsoft Bing Chat irá gerar uma resposta ou texto baseado em sua solicitação.

📌Khan Academy (iOS, Android)

Entenda: É um aplicativo de educação que oferece cursos e recursos de IA para ajudar a criar planos de aula.

Como usar: Abra o aplicativo, escolha um curso ou recurso e o Khan Academy irá fornecer materiais de estudo e atividades para ajudar a criar um plano de aula.

📌Quizlet (iOS, Android)

Entenda: É um aplicativo de educação que oferece recursos de IA para ajudar a criar planos de aula e atividades de estudo.

Como usar: Abra o aplicativo, crie um conjunto de cartões de estudo ou uma atividade e o Quizlet irá fornecer recursos de IA para ajudar a criar um plano de aula.

📌BrainPOP (iOS, Android)

Entenda: É um aplicativo de educação que oferece recursos de IA para ajudar a criar planos de aula e atividades de estudo.

Como usar: Abra o aplicativo, escolha um tópico ou recurso e o BrainPOP irá fornecer materiais de estudo e atividades para ajudar a criar um plano de aula.

📌Duolingo (iOS, Android)

Entenda: É um aplicativo de educação que oferece recursos de IA para ajudar a criar planos de aula e atividades de estudo de idiomas.

Como usar: Abra o aplicativo, escolha um idioma ou recurso e o Duolingo irá fornecer materiais para ajudar no aprendizado.