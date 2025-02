Repescagem da Ufra: universidade divulga resultado da primeira lista de espera; veja os aprovados

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulgou, nesta segunda-feira (17), o resultado da primeira chamada da Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. No total, foram aprovados 847 estudantes em 42 cursos. O candidato pode conferir o resultado no site da Pró-reitoria de Ensino.

O período de habilitação de matrícula inicia nesta segunda-feira, 17, e segue até o dia 24 de fevereiro. A matrícula será totalmente online pelo e-mail habilita.digeps@ufra.edu.br. O candidato deve digitalizar todos os documentos em um único arquivo em formato de PDF.

A documentação necessária está no edital nº 06/2025, na página da Proen. A Ufra ainda terá mais duas chamadas da Lista de Espera do Sisu, que irão ocorrer nos dias 27 de fevereiro e 13 de março.

Nova oportunidade

Caso não tenha sido convocado no Sisu, o candidato ainda terá mais uma chance de ingressar na universidade, dessa vez por meio do Processo Seletivo Próprio (Prosel) da Ufra, que ofertará 1.170 vagas, além de possíveis vagas não preenchidas no Sisu que serão incorporadas ao Prosel. O edital esta semana, mas as inscrições só começam em março.

Período de ingresso

O início das aulas para o semestre letivo 2025.1, segundo o Calendário Acadêmico da Ufra, será no dia 19 de maio. A data é tanto para os calouros do Sisu quanto para os do Prosel.

Cronograma do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025

Primeira chamada da Lista de Espera: 17/02

Habilitação de matrícula da 1ª chamada: de 17 a 24/02

Segunda chamada da Lista de Espera: 27/02

Habilitação de matrícula da 2ª chamada: de 27/02 a 10/03

Terceira chamada da Lista de Espera: 13/03

Habilitação de matrícula da 3ª chamada: de 13/03 a 17/03