Homem usa caiaque e passa remando em rua alagada em Belém; vídeo

Durante a forte chuva que desabou em Belém e demais municípios da Região Metropolitana, na noite do último sábado (6), um homem foi flagrado usando um caiaque e remando no alagamento registrado no perímetro entre as ruas Oliveira Belo e 9 de Janeiro, no bairro do Umarizal, capital paraense. (veja vídeo abaixo).

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp