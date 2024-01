Homem dorme em colchão inflável e acorda boiando em quarto alagado no RJ: 'Pobre não tem dia de paz'

Um vídeo gravado por um morador de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, mostrou o momento em que ele apareceu boiando em cima de um colchão inflável, dentro de um quarto, durante as enchentes do temporal no último fim de semana no Rio de Janeiro.

Nas imagens, ele aparece contando que estava dormindo no colchão inflável porque tinha perdido a cama em uma outra enchente no município do Rio de Janeiro. "Pobre não tem um dia de paz. Eu tinha cama, a enchente levou minha cama. Tirei um cochilo aqui no meu colchão inflável, dormi no chão e acordei em uma piscina. Olha que luxo, tá eu e a barata aqui, olha. A barata nadando para caraca, olha o que o prefeito nos proporciona com essas obras", relata no vídeo.

Três cidades da Baixada Fluminense registraram, em dois dias, mais chuva do que a média do mês de janeiro: Mesquita, Nilópolis e São João de Meriti. Segundo a Climatempo, a chuva começou de forma localizada na manhã de sábado, mas ganhou força a tarde, continuando por toda a madrugada de domingo e diminuindo durante a manhã.