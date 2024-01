Gestante em trabalho de parto é retirada de casa em bote durante enchente no Rio

Um resgate dramático foi registrado na madrugada deste domingo (14), durante a enchente que atingiu o Rio de Janeiro. Homens do Corpo de Bombeiros utilizaram um bote para salvar uma gestante de nove meses que estava em trabalho de parto. A situação ocorreu em Acari, bairro localizado na zona norte do Rio.

A mulher grávida, cuja identidade não foi revelada, iniciou o trabalho de parto em sua residência. No entanto, as intensas chuvas que atingiram o estado no sábado (13) e deixaram grande parte da região alagada complicaram a situação. A ambulância do SAMU chamada para transportar a gestante não conseguiu acessar o local em que ela estava para levá-la em segurança até o hospital. Foi então que os bombeiros decidiram usar um bote para resgatá-la.

Com o auxílio de seis bombeiros, ela conseguiu ser retirada de casa e transportada até um ponto seguro, de onde foi encaminhada para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, que também fica em Acari. Após ser atendida, ela foi transferida para o Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira, onde passou por uma cesariana. O bebê, uma menina, nasceu às 13h55 deste domingo, pesando cerca de 3kg.

As chuvas e as enchentes no Rio de Janeiro já fizeram 11 mortos, impactando especialmente a Baixada Fluminense e a zona norte da capital. A situação climática na região continua sendo monitorada pelas autoridades locais.