Vendaval derruba telhado de casa e deixa rua da Pedreira sem energia neste domingo (8)

Moradores da travessa Mariz e Barros, entre Rua Nova e Canal do Acampamento, no bairro da Pedreira, em Belém, viveram momentos de sufoco quando uma chuva com ventos fortes ocorreu, provocando danos a quem reside na área. "O vento era muito forte, por volta das 14h30, e derrubou o telhado de uma casa, que caiu em cima dos cabos de energia elétrica, deixando tudo sem luz", relatou uma moradora do local.

Até o momento, o fornecimento de energia elétrica ainda não havia sido restabelecido. Com essa interrupção, famílias estão sem comemorar o domingo do Círio de Nossa Senhora de Nazaré como gostariam. A concessionária de energia elétrica foi acionada pelos moradores do local.

Alagamento

Além do destalhamento de um imóvel e suspensão do fornecimento de energia elétrica, os moradores daquele perímetro de Belém tiveram o transtorno de um alagamento na via. Em imagens nas redes sociais, é possível observar que as águas da chuva acumuladas tomam conta daquele trecho da travessa Mariz e Barros.

Essa situação obrigou muitos moradores que retornavam do Círio para suas casas ou se dirigiam para algum ponto perto daquela via a meter os pés na água acumulada.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal segue levantando mais informações sobre esse fato.