Carnaval 2024: Lista de blocos de Ananindeua que receberam apoio da Secult é divulgada

Nesta última sexta-feira (26) a Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), publicou a lista dos blocos carnavalescos de Ananindeua selecionados para receberem apoio. De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria, 120 blocos tiveram suas documentações analisadas. Entre eles, apenas 56 foram considerados habilitados. Os blocos selecionados são de diversos bairros do município.

Segundo as informações divulgadas pela Secult, o objetivo do apoio é proporcionar aos blocos a oportunidade de melhorar a estrutura dos mesmos, aprimorar a qualidade do som e a segurança oferecida aos foliões que acompanham o cortejo.

O apoio pode ser em contratação de músicos, dançarinos, carregadores, assessores, produtores, técnicos de som, motoristas, seguranças, equipe de apoio, produção, brigadistas, mini trio, entre outras despesas. Em contrapartida, os contemplados deverão veicular a marca da SECULT nas peças de divulgação do desfile do bloco, sob a chancela de patrocínio.

“Essa é uma ação importante, que nós fomentamos a formação e o estímulo aos nossos blocos carnavalescos de bairros. São blocos de bairros que contribuem para o fortalecimento de nossa cultura e nós da Prefeitura estimulamos com apoio para cachês de artistas ou de trios, mas também com estrutura, som, equipamentos para que os blocos possam sair com tranquilidade”, declara a secretária da SECULT, Ediene Santos.

Entre os selecionados, o ‘Bloco Pegando a Fuga’ já arrasta foliões há cerca de seis anos, com um repertório que passa pelos sambas-enredo, forró, frevo, música pop, axé e as clássicas marchinhas. Francisco Roberto Machado, de 37 anos, é coordenador do bloco e ficou extremamente feliz com a oportunidade proporcionada pela Secult. “Somos muito gratos, primeiramente a Deus por algo tão sensacional para a diretoria”, comenta.

“O nosso bloco surgiu no ano de 2018, na rua, mais especificamente na Q39, em Ananindeua. Para esse ano estamos preparando uma linda festa pra vizinhança, onde todos participam da organização. Vai ser um momento de muita alegria, brincadeira e muita paz para todos”, complementa.

Ainda segundo o coordenador, o bloco originário de Ananindeua tem o objetivo de reforçar a cultura popular, visando fortalecer a identidade cultural, movimentando a economia local, gerando renda direta ou indireta a comunidade local. “Promovemos o empoderamento social e cultural, com reflexão do papel das famílias, na proteção das crianças, idosos, LGBTQIA+, e no respeito a todos sem discriminação e racismo”, conclui.

De acordo com as informações publicadas, a concessão do apoio da SECULT está condicionada à apresentação, pelo proponente, das licenças e autorizações do GGIM, para os eventos que necessitem destas autorizações.

Todos os responsáveis pelos blocos selecionados devem comparecer à sede da SECULT dia 30 deste mês, das 9h às 14h, para assinar o Termo de Compromisso. A SECULT está localizada na travessa WE-30, Conjunto Cidade Nova V, bairro Coqueiro.

Confira a lista completa aqui.