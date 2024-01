Carnaval 2024: procura por hospedagem no interior do Pará deve superar 2023

Há algumas décadas, o Carnaval movimenta intensamente a economia no interior do Pará. Este ano, a rede hoteleira de alguns municípios tem motivos para comemorar: em Bragança e em Vigia, por exemplo, há hotéis com todas as vagas preenchidas para o feriado, no próximo mês. De acordo com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará (SHRBS/PA), a suspensão dos festejos de rua durante a pandemia de Covid-19, em 2021 e 2022, contribui para a grande procura pelo serviço de hospedagem que está sendo registrada nesses locais.

“Desde o dia 15 de janeiro, eu estou com 100% das reservas esgotadas para o Carnaval”, informa Paulo Koroty, proprietário de um hotel em Bragança, na região nordeste do estado. O empresário observa que, desde a inauguração da nova orla da praia de Ajuruteua, em dezembro do ano passado, o turismo na cidade alavancou. No hotel, também não há mais vagas para o feriado da Semana Santa, em abril. As diárias para duas pessoas estavam sendo fechadas por R$ 180.

Também na Pérola do Caeté, a supervisora de uma pousada-casarão, Letícia Guimarães, informa que 90% das reservas para o Carnaval estão preenchidas. “Provavelmente, até o final dessa semana, devem esgotar”, estima Letícia, que afirma haver maior procura por hospedagem este ano do que em 2023. Os pacotes que ainda estão disponíveis custam a partir de R$ 700, para dois dias de reserva.

Em Curuçá, cidade conhecida por atrair milhares de brincantes ao bloco “Pretinhos do Mangue”, há quem busque por sossego. De acordo com Cristiane Magalhães, sócia-administradora de um eco-hotel no município, 60% dos quartos já estão reservados. “Geralmente se esgota até uma semana antes. Nossos hóspedes fazem mais a programação do hotel do que o Carnaval da cidade”, diz a gestora. Para o feriado, duas diárias de um casal estão custando R$ 3.360.

Assim como Bragança, Vigia de Nazaré, na zona do salgado paraense, também registra procura por hospedagem superior ao movimento do Carnaval de 2023. “No dia 17 de janeiro, os nossos quartos já estavam todos alugados, e ainda tem bastante gente procurando”, informa Karla Monteiro, secretária de um dos hotéis da cidade. Os pacotes foram vendidos na faixa entre R$ 800 a R$ 1.100 por pessoa, para curtir cinco dias de folia: de sexta até a Quarta-feira de Cinzas.

Pós-pandemia

De acordo com Fernando Soares, assessor jurídico do SHRBS/PA, uma possível explicação para o aumento na procura por hospedagem no interior do estado está na disposição das pessoas em aproveitarem o que não pode ser vivido plenamente durante as restrições sanitárias da pandemia de Covid-19, que cancelou o Carnaval de rua durante dois anos. “As pessoas estão tentando viver um pouco, na verdade, porque os preços não estão lá tão baratos, mas as pessoas estão conseguindo investir e conseguir se hospedar”, analisa Soares. Ainda segundo o representante, a prospecção de crescimento do número de hospedagem, em comparação com o ano passado, deve ser divulgada pelo Sindicato na semana que vem.