O jeito paraense de viver e fazer carnaval

O carnaval no Pará revela inúmeras potencialidades culturais nos quatro cantos. As particularidades culturais do estado entram em evidência durante os dias de festa no mês de fevereiro. Os produtores de blocos carnavalescos, Jeff Moraes e Ray Mundé, falam sobre o que tem de diferente nos cortejos paraenses e dizem que esta vai muito além de festa, é uma verdadeira experiência.

A folia pelos 4 cantos do estado

Na temporada do carnaval, os foliões paraenses têm uma forte preferência pelo carnaval nas cidades do interior. Enquanto Belém destaca-se pelas festas grandiosas, as demais cidades preservam tradições locais, incorporando elementos culturais específicos de cada região. Para Ray Mundé, a manifestação cultural do carnaval “é única em virtude da quantidade de manifestações culturais que tem, o torna nesse sentido”.

Jeff Moraes destaca a diversidade de expressões carnavalescas no estado, o artista menciona municípios como Vigia, onde o Carnaval mantém a tradição dos "bloquinhos" que percorrem as ruas, promovendo uma atmosfera animada e comunitária. Curuçá, que traz o Carnaval ecológico com os Pretinhos do Mangue, uma celebração que destaca a riqueza natural da região. Cametá, com o carnaval das Águas, proporciona uma experiência visual e sensorial extraordinária.

O cantor explica seu ponto de vista de que aqui, a festa deve ser experimentada e vivida. "O Carnaval na Amazônia é uma celebração de experiências. Vai muito além da festa. É uma forma de exaltar e potencializar tudo que é nosso", afirma Jeff.

Reafirmação da cultura local

Ele ressalta a importância da celebração do carnaval com os ritmos, artistas e sons da terra, como forma de preservar a identidade local. “Acredito que um grande diferencial do nosso carnaval, sem dúvida alguma, é justamente aquilo que temos de mais precioso: nossa cultura, nossa gente, nosso sotaque, a voz marcante do "x" no final das frases, aquele chiado característico”, pontuou Jeff.

Além de destacar esses elementos, o artista fala sobre o bloco produzido por ele, o "Minha Boca Treme". “A proposta é ir além de uma simples festa, é oferecer também uma experiência autêntica com cachaça de jambu, pernas de pau, que remetem ao Arrastão do Pavulagem, música amazônica e performances de drags”, explica.

Outra expressão carnavalesca que enaltece a sonoridade do Pará na Região Metropolitana é o "Curimbloco", que acontece em Icoaraci. Ray Mundé, é produtor do evento, e diz que o cortejo também tem o objetivo de compartilhar a experiência de levar os ritmos paraenses para as ruas durante os dias da quadra do Rei Momo em Belém.

Ele fala sobre os ritmos regionais sendo protagonistas das festas de fevereiro por todo o estado como uma das características principais da época no Pará. “Tocamos carimbó, retumbão, xote, é bem diversificado. Ver a comunidade interagindo conosco, para nós, é de suma importância na cultura popular. Ter um momento como esse é significativo”, pontuou o produtor.

Além das músicas típicas, o bloco carrega elementos culturais para o cortejo, como as pernas de pau e a cobra grande. Ele destaca essas expressões culturais como forma de reafirmação cultural e ainda forma de apoiar artistas locais. “O bloco é formado por atrações que são artistas com trabalhos individuais que se reúnem para a tradicional roda de carimbó”, disse.

Ambos os produtores concordam que o Carnaval paraense é uma experiência cultural rica e diversificada. Os blocos "Minha Boca Treme" e "Curimbloco" exemplificam a essência e a potência da região, proporcionando momentos únicos e celebrando a rica herança cultural da Amazônia.

Programação

O bloco “Minha Boca Treme” acontece no dia 3 de fevereiro, sábado, com concentração no Boulevard da Gastronomia, na Travessa 1° de Março, em Belém, às 15h. Este ano tem como tema “Só tem no Pará” e ao fim do cortejo, a festa continua no Music Park, na Praça Waldemar Henrique. Enquanto o “Curimbloco” terá dois dias de folia, no dia 11 de fevereiro, a partir das 18h, e no dia 13, a partir das 21h. A concentração será na esquina da Travessa Berredos com a Rua 15 de Agosto, em Icoaraci.