Carnaval 2024: aumenta a procura por fantasias e adereços no centro comercial de Belém

A menos de 20 dias do feriado de Carnaval, que neste ano será no dia 13 de fevereiro, o centro comercial de Belém começa a ficar mais movimentado com pessoas à procura de fantasias, adereços e decorações para a data. Na manhã desta segunda-feira (22), a reportagem do Grupo Liberal encontrou consumidores adquirindo itens carnavalescos para festejar o Carnaval fora de Belém, inclusive para revender em cidades no interior do estado. Lojistas estimam que as vendas se intensifiquem em fevereiro, principalmente na semana que antecede o feriado.

A vendedora Sirley Barbosa trabalha há dois meses em uma loja de armarinhos em geral, na rua 13 de Maio, e diz que as vendas começaram a melhorar nos últimos dias. A procura maior é por fantasias brilhosas, nas cores prata e dourada, e por buzinas. “No sábado, o movimento já foi bem bom. A gente ficou até mais tarde por conta da procura”, revelou a funcionária recém-contratada. Segundo ela, o preço dos adereços na loja varia entre R$ 59,99 e R$ 295.

A vendedora Sirley Barbosa estava vestida a caráter para as vendas de Carnaval (Foto: Igor Mota | O Liberal)

À procura de uma fantasia da pantera cor-de-rosa, a contadora Carina Barroso, 45 anos, estava com uma amiga escolhendo travessas para as duas usarem. “É bem difícil encontrar, mas a gente está tentando montar [a fantasia completa]. Vamos viajar para São Luís, com os nossos respectivos maridos, aproveitar as praias, a folia de lá e descansar também”, contou. “Agora, nós estamos em busca da cauda”, acrescentou Carina, que adquiriu as travessas por R$ 3,50 (cada).

Em outra loja na rua 13 de Maio, especializada em bijuterias e itens personalizados, a cozinheira Cristina Andrade estava com a irmã e uma amiga buscando fantasias para passar o Carnaval em Castanhal, na região nordeste do estado. “Viemos atrás de novidades. Entramos para olhar e gostamos dos preços”, relatou a porta-voz do trio.

Da esquerda para a direita: Denise Ferreira, Cristina Andrade e Crislane Andrade estavam buscando inspirações para o que usar no Carnaval deste ano (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A vendedora Ubanita Lima veio de Abaetetuba, na região nordeste do Pará, em busca de adereços e bijuterias. Ela havia chegado à capital às 8h, e iria retornar para Abaetetuba às 14h, com itens carnavalescos para abastecer o comércio que possui há mais de 20 anos. “O Carnaval é uma das épocas em que eu mais vendo. Às vezes, faço duas viagens por semana para Belém”, contou a empreendedora, que carregava uma cesta com brincos, pulseiras e tiaras para revender na cidade onde vive.

Segundo a gerente da unidade, Brenda Nascimento, a retomada nas vendas de Carnaval em 2023, quando as medidas restritivas contra a Covid-19 já haviam sido suspensas, foram bem sucedidas. Por isso, ela espera que este ano, principalmente nos 7 dias que antecedem o feriado, o movimento de clientes seja tão intenso quanto foi no ano passado. “Nessa época, a gente vende muita fantasia de unicórnio pra crianças. As nossas fantasias mais específicas são pra crianças. Os adultos vão montando; eles vão pegando uma saia de tulle, uma tiara, um body, aí vão fazendo aquela composição”, informou a gerente.