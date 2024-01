Carnaval no Interior do Pará cresce e oferece diversidade de atrações para os foliões

Carnaval é sinônimo de folia e os paraenses levam a sério esses festejos. Alguns municípios têm carnavais tradicionais, que ganharam fama estado afora e atraem milhares de foliões. As programações vão desde as mais tradicionais, com bandas de fanfarras e escolas de samba, a blocos de abadá com artistas regionais e nacionais. O historiador paraense Márcio Neco fala sobre o fenômeno da interiorização do carnaval, que hoje leva cada vez mais foliões para o interior do Pará.

Segundo o historiador, o fortalecimento do carnaval no interior do Pará gira em torno do turismo. “Temos que pensar não apenas nas pessoas que vão curtir as festas, família ou descanso, pensamos também naqueles pequenos empreendedores, que têm a oportunidade de movimentar a economia, com venda de alimentação, no aluguel das suas casas, ocupando a rede hoteleira, mostrando também o local como uma vitrine para outros municípios”, explicou.

Márcio destacou ainda que hoje em dia, a política pública para o fortalecimento do carnaval no interior teve um grande aumento. Segundo o historiador, até os anos 80, as atividades e festas do carnaval eram concentradas na capital. Porém, a partir desta época, aconteceu a chamada ‘interiorização do carnaval’. “É quando a maioria das pessoas vão migrar para o interior do Estado, para aproveitar os dias de folia. E então, vamos ter as prefeituras desses locais fazendo ainda mais investimentos”, afirmou. Márcio falou ainda que hoje as programações da Região Metropolitana de Belém nesse período estão condicionadas e adaptadas na realidade de que nos dias oficiais, a maioria da população estará no interior. “Então, em Belém é feito o pré-carnaval justamente por conta dessa cultura atual”.

O historiador explicou ainda que o carnaval tem uma dimensão de nostalgia, de memorias afetivas. “Vamos perceber não só adultos, mas as crianças também envolvidas nessas fantasias. As festas são passadas de geração para geração e irão se manter viva ao longo de muito tempo. Temos no interior do Estado uma infinidade de tradição que conserva cultura dentro das famílias”.

Confira alguins dos principais carnavais do Interior do Pará:

Vigia de Nazaré

Tomando cerca de cinco quarteirões da cidade de Vigia de Nazaré ainda na concentração, o bloco “As Virgienses” é uma das principais atrações do carnaval no município, quando os brincantes se fantasiam de mulher. A brincadeira já se repete há 38 anos. Em seguida, a ordem é para as mulheres se fantasiarem como homens, na saída do bloco “Os Cabrasurdos”. Abrilhantando ainda mais a festa, também há espaço para a irreverência do bloco LGBTQI+, o “Gaiola das Loucas”. Desfiles de escolas de samba, trio elétrico, blocos tradicionais e blocos de micareta também compõem a extensa programação do carnaval de Vigia de Nazaré.

Cametá

O carnaval de Cametá é marcado pela diversidade de atrações, que envolvem desde grupos tradicionais, desfiles de escolas de samba, blocos folclóricos, blocos de rua, blocos de abadá, shows nacionais e os cordões de mascarados das águas farão a festa dos brincantes. Para quem curte uma folia mais folclórica, o Carnaval das Águas é o grande destaque da festa cametaense, com apresentações de cordões de pássaros. Há, ainda, a conhecida “Bicharada do Juaba” com todos os componentes trajando fantasias de animais amazônicos, chamando atenção para a os riscos da devastação da floresta.

Curuçá

Realizado pela primeira vez em 1989 com o objetivo de protestar contra a falta de caranguejo que ocorria à época no município, o bloco “Pretinhos do Mangue” é a atração mais famosa de Curuçá. Com o corpo coberto pelo barro do mangue, os brincantes saem pelas ruas do município acompanhados pelos carros alegóricos em um percurso de aproximadamente 1,5 km. Dentro da estrutura tradicional dos ‘Pretinhos do Mangue’, um dos carros é composto pelo mascote do bloco, um caranguejo de 3 metros. O bloco é Patrimônio Cultural do Estado do Pará desde 2010.

Tucuruí

Em Tucuruí, no sudeste do Pará, a festa é garantida no Carnaval. Com atrações nacionais e regionais, os blocos “Minhocão” e “Os Coxinhas” arrastam uma multidão ao corredor da folia, nas escadarias de Santo Antônio.