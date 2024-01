Busca por maquiagens de carnaval cresce em Belém e faz empreendedoras inovarem

O período de pré-carnaval em Belém é considerado pelas donas de estúdio de beleza locais a oportunidade perfeita para aumentar os rendimentos. É que a busca por maquiagens personalizadas registra crescimento de cerca de 60% nessa época, segundo as empreendedoras. O movimento demanda a ampliação dos pacotes de serviços e maiores investimentos na criação de tendências para os clientes e as produções, dependendo da quantidade de adornos utilizados, como pedrarias e sombras para os olhos, podem chegar a custar R$ 300

A maquiadora Thamires Dias atua há 15 anos em Belém e afirma que o período é um dos melhores para os empreendimentos. Segundo ela, o pré-carnaval na capital paraense é forte, o que motiva o aumento na procura. “As maquiagens são bem procuradas, com bastante brilho, pedrarias, glitters. Tudo que há de tendência nesse mercado, Belém acaba lançando primeiro, pelo fato de ser no pré-carnaval. Então, bastante glitter, bastante pedrarias, sombras neons, delineadores marcados e purpurina… Essas são as maquiagens mais procuradas nesse período”, destaca a profissional.

Os preços cobrados no estúdio de beleza de Thamires variam de R$ 120 a R$ 150. Com a alta demanda, a empreendedora faz o pré-agendamento mediante o pagamento de 50% do valor da produção para garantir a vaga. “O carnaval representa para a gente, além do faturamento aumentando esse mês, que melhora bastante, mas também representa para a gente a nossa criatividade, a gente pode expressar de uma forma bem melhor pelo fato das pessoas deixarem o maquiador bem livre nessa época para fazer suas criações e expressar sua arte”, completa.

Ofertas especiais

As procuras pelas produções especiais para o pré-carnaval levaram a empreendedora Amanda Castro, de X anos, a aumentar a oferta de pacotes de serviços. Além das maquiagens, os clientes podem optar por penteados - o estúdio da empresária, localizado na avenida Nazaré, centro de Belém, conta com uma equipe especializada para os atendimentos. “A tendência para esse período são maquiagens bem coloridas, principalmente com a aplicação de strass, que são aquelas pedrinhas coloridas e bem brilhantes”, avalia.

Amanda, assim como Thamires, registra aumento na movimentação durante essa época. Além disso, a empreendedora nota um comportamento a mais nas clientes: busca também pela qualidade na resistência das produções. “A demanda nesse período aumenta bastante. Elas buscam se arrumar e a demanda aumenta para os [outros] empreendedores. O carnaval movimenta o mercado tanto na parte das maquiagens, produções, quanto na customização de abadá e parte dos eventos. Atualmente, as meninas estão procurando também por resistência nas maquiagens”, diz.

A empreendedora atua no mercado há 8 anos e acredita que esse período é decisivo para os negócios. “Porque estamos em um período que chove bastante e, então, elas querem ficar bonitas inclusive embaixo de chuva. Os valores [das produções] variam de R$ 150 a R$ 200, assim como os valores dos combos com penteados, que vão de R$ 250 a R$ 300”, completa Amanda.