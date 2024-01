Artistas paraenses concorrem a prêmio no 'Music Video Festival', em São Paulo

Rodrigo Leão (RMS) e Lucas Mariano (Luska) são finalistas na categoria "Melhor Visualizer", no "Music Video Festival". O evento celebra o videoclipe como obra de arte e fará a cobertura completa do prêmio nos stories do Instagram, amanhã (30). Representando uma festa de tecnobrega versão futurista, os artistas paraenses criaram a arte e vídeo que ilustram a capa do videoclipe "Xirley (Remixada na Calcinha), de Gaby Amarantos com participação de Majur e Johnny Hooker.

Esta é a primeira vez que o grafiteiro Rodrigo concorre a um prêmio. Ele viajou para São Paulo, onde aguarda o resultado. Para o artista, é uma honra fazer parte de um momento considerado histórico em um prêmio com alcance nacional e internacional. O convite para assinar as ilustrações surgiu a partir de Luska, co-criador do videoclipe, que conhecia seu trabalho e o apresentou para Gaby Amarantos.

"Ele [Luska] já vem trabalhando com a Gaby em parcerias há alguns anos. Ele respondeu um story meu no Instagram, estava elogiando o fato da Gaby trabalhar e impulsionar também artistas jovens paraenses nos shows e clipes dela. Alguns dias depois, ele entrou em contato para avisar que mostrou meu trabalho e eles gostaram muito e toparam que eu fizesse a capa do primeiro single que sairia do EP 'PiraruCool', com remixes de músicas selecionadas dos álbuns que ela já lançou", conta.

O ilustrador já conhecia a premiação, mas não sabia da existência do prêmio que contemplasse seu trabalho. Para ele, a chance de ultrapassar as barreiras regionais e ser divulgado em outro estado é algo marcante, além de precioso, por ser um trabalho realizado para uma artista que ele admira e acompanha desde a infância.

Atualmente com 27 anos, o paraense tem afinidade com a arte desde a infância e começou a aprofundar os estudos em desenhos quando tinha oito anos (Foto/Carmem Helena/O Liberal)

"Tive em todo momento a sensação de ter algo muito simbólico em mãos, até porque 'Xirley' é um marco na carreira da Gaby quando tava expandindo a participação dela no cenário nacional. Eu lembro muito bem que fiquei impactado de ver ela alcançando os lugares e levando o tecnobrega junto. O remix, apesar de recente, traz essa memória à tona. Acho que tudo isso reflete no resultado e reconhecimento, afinal foi um trabalho com valor simbólico enorme para todos nós envolvidos. O sentimento é de validação", comemora.

Primeiro, o ilustrador focou na capa do videoclipe, pensando em características que representassem a identidade de Gaby, Johnny Hooker e Majur, os artistas presentes. Depois de chegar ao resultado esperado, em conversas com Gaby e as equipes dos outros cantores, Rodrigo foi chamado para ilustrar as outras imagens que passariam ao longo do vídeo, com um roteiro criado por Luska.

Ilustração do clipe "Xirley", embalado pelas vozes de Gaby Amarantos, Majur e Johnny Hooker (Foto/Instagram/Rodrigo Leão)

"A capa (e o clipe) precisavam refletir a sensação vibrante, o clima de festa, tecnobrega futurista do remix. Escutei várias vezes, pesquisei referências minhas e da internet. Trouxe uma ideia de 'retrô futurista' para o trabalho, como os anos 80 pensavam o futuro, e isso se refletiu nas roupas, cenários e misturei coisas nossas com referências clássicas da ficção científica, como o laboratório com maquinário de aparelhagem, vitória régia alienígena, o Johnny fazendo referência direta à Akira (animação japonesa clássica) e o Dr. Manhattan de Watchmen versão punk."

Gaby diz que a melhor palavra para definir o momento é felicidade. A artista acredita que a indicação vai beneficiar muitas pessoas envolvidas na arte. Ao conhecer o trabalho do ilustrador de 27 anos, a intérprete de "Xirley" ficou impressionada pelos detalhes do traço de Rodrigo, o talento e a história do jovem.

"Tenho muita alegria em ser essa plataforma para mostrar o talento de outras pessoas. Eu agradeço muito a todas essas pessoas incríveis. Em todos os trabalhos, a gente busca ter profissionais que sejam paraenses, para a gente poder mostrar o talento. O Rodrigo faz parte de uma cena muito pulsante, periférica, negra, extremamente inteligente e antenada em tudo de incrível que está acontecendo", conta a cantora.

