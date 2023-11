RBD revela seus cantores brasileiros favoritos, incluindo dois paraenses; vídeo

Em sua passagem pelo Brasil com a turnê Soy Rebelde Tour, o grupo RBD se rendeu ao Pará, mesmo sem ter passado pelo Estado. Em entrevista a MTV Brasil, os integrantes revelaram quais são seus cantores brasileiros favoritos. Christian Chávez, Maite Perroni e Christopher Uckermann falaram sobre suas preferências musicais e surpreenderam ao citar duas cantoras paraenses.

Christian, que já havia declarado sua admiração por Joelma ao cantar o hit "Voando Pro Pará" nos shows, reafirmou que a cantora é uma de suas favoritas e ainda surpreendeu ao falar o nome de mais uma paraense. "Gaby Amarantos também, eu adoro, também eu adoro a Joelma!", disse o artista, com os outros integrantes concordando.

A declaração foi comemorada por Gaby Amarantos, que reagiu ao vídeo da entrevista nas redes sociais. "Definitivamente ele merece um Green Card paraense", escreveu a cantora em seu Twitter, seguida de uma foto do RBD com a bandeira do Pará.

VEJA MAIS

Além das paraenses, Christian também citou Thiaguinho, Ludmilla, Luan Santana e Tiago Iorc como seus cantores brasileiros favoritos. Maite, por sua vez, citou Anitta como uma de suas cantoras brasileiras favoritas. "A Anitta, além de gostar muito dela e achar ela muito legal, acho que ela é uma grande representante", disse a cantora. "Para mim, Wanessa Camargo, que também, além de ser uma ótima cantora, é minha amiga", completou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)