Dulce Maria, do RBD, usa bota de Joelma em último show no Brasil

No encerramento da turnê "Soy Rebelde Tour" do RBD no Brasil, os fãs foram surpreendidos por um toque especial no figurino de Dulce Maria. A cantora mexicana foi presenteada pela Joelma com botas estampadas com a bandeira do país, durante o último show, realizado neste domingo (19).

A cantora paraense enviou o presente para a integrante do RBD com um recado carinhoso: "Para Dulce Maria com muito amor e Calypso". O empresário de Dulce, Ariel Quirino, agradeceu o presente nas redes sociais. "Último show no Brasil não poderia ser diferente... Look do brasileiro por Dário Mittmann e as botas foram um presente especial da querida Joelma! Obrigado por pensar em cada detalhe com tanto carinho pra ela", escreveu.

Joelma presenteou Dulce Maria com botas personalizadas. (Reprodução/X)

Essa conexão entre os mexicanos e a paraense se estabeleceu de maneira inusitada, após Christian Chávez, integrante do RBD, homenagear Joelma ao cantar uma de suas músicas, "Voando Pro Pará", durante alguns dos shows da turnê e publicar uma foto em seu Instagram com a música, se despedindo do país.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)