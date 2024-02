Deborach Secco usa fantasia de E.T e se destaca no baile da Vogue

O tradicional Baile da Vogue, que costuma sempre acontecer em fevereiro, foi marcado neste último sábado (03) por uma fantasia ousada de Deborah Secco, que chamou muita atenção no evento.

Neste ano, o tema do baile foi “Galáctika”, o que fez muitos participantes a apostarem em looks diferenciados e fora dos padrões.

Secco compareceu ao baile com uma fantasia inspirada em E.T. Com o corpo todo pintado na cor verde, a atriz desfilou com um bebê alienígena de brinquedo e ainda utilizou uma maquiagem especial para que seu rosto parecesse a de um extraterrestre.

Para chegar ao resultado da cor verde na pele, a atriz precisou enfrentar 3h de pintura corporal. "Uma possibilidade de juntar moda com a minha arte que é atuar e criar uma personagem meio louca", contou Deborah.

Apesar do trabalho para compor a fantasia, a Secco declarou que se diverte ao fazer este tipo de look.

“É uma diversão, eu adoro. Me divirto, acho muito legal essa 'montação'”, declarou a atriz.

Além de Deborah Secco, outras artistas de diversas categorias também estiveram no baile, entre elas: Paolla Oliveira, Sabrina Sato, Gloria Groove, Flávia Alessandra e Juliette.