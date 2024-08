VÍDEO: Ator Diderot Senat fala sobre a série 'Pssica', da Netflix, gravada em Belém

O ator haitiano Diderot Senat é um dos personagens da série "Pssica", da Netflix, que está sendo gravada em Belém. Em sua primeira visita à capital paraense, o artista, que interpreta um vilão na série, concedeu uma entrevista exclusiva ao AMZ Pop, do programa Tarde + Liberal, onde falou sobre seu papel na produção.

ASSISTA:

"Meu papel na série é pesado por causa da história, que eu acho muito intensa. Uma amiga comprou o livro para mim, e uma pessoa na série me disse que o livro é ainda mais forte. Meu personagem é um vilão, e contribuir com tudo isso foi algo muito desafiador para mim. (...) Eu me pergunto como isso pode ser real, como pode acontecer? (...) Confesso que vocês vão gostar muito", disse Diderot.

Baseada na obra do autor paraense Edyr Augusto, a série "Pssica" narra a história de Janalice (Domithila Catete), uma jovem raptada pelo tráfico humano; Preá (Lucas Galvino), que precisa aceitar seu destino como chefe de uma gangue de "ratos d'água" (criminosos que atuam nos rios da região); e Mariangel (Marleyda Soto), que busca vingança pela morte de sua família.