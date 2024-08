'Pssica': Netflix planeja gravar série na Ilha do Marajó

A Netflix está planejando gravar nas próximas semanas a série "Pssica" na Ilha do Marajó, no Pará. A previsão é de que a série estreie em 2025, com um total de 4 a 8 episódios.

A equipe está em Belém desde julho e já realizou diversas gravações na capital paraense. Entre os locais filmados em Belém estão a Praça do Carmo e a Vila da Barca, onde uma residência local serviu de cenário para um dos personagens da série.

A trama conta a história de Janalice (Domithila Catete), uma jovem raptada pelo tráfico humano; Preá (Lucas Galvino), que precisa aceitar seu destino como chefe de uma gangue de "ratos d'água" (criminosos que atuam nos rios da região); e Mariangel (Marleyda Soto), que busca vingança pela morte de sua família.